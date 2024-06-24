news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 24 июня 2024 12:54

После вмешательства прокуратуры фирмы в Казани выплатили более 370 млн долгов по налогам

Скопировать ссылку

После вмешательства прокуратуры Советского района Казани руководители местных предприятий выплатили свыше 370 млн задолженности по налогам. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова.

«Прокуратура Советского района города Казани на системной основе проводит заседания межведомственной рабочей группы по вопросам погашения налоговой задолженности. В результате вмешательства прокуратуры организациями-должниками погашена задолженность на общую сумму свыше 370 млн рублей», – указали в надзорном ведомстве.

Вопросы исполнения законодательства в налоговой сфере остаются на контроле прокуратуры района.

#налоги #Прокуратура
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2