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После вмешательства прокуратуры двое сирот из Татарстана получили жилье
В Татарстане сироты получили квартиры после вмешательства прокуратуры, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Как выяснилось, в 2020 году двое молодых людей были включены в список на получение жилья. Однако до вмешательства надзорного ведомства жилыми помещениями так и не были обеспечены.
После обращения прокуроры обратились в суд с исками к Министерству образования и науки РТ, потребовав предоставить сиротам благоустроенное жилье. Требования были удовлетворены, после чего сироты получили квартиры в Казани.
В ведомстве отметили, что проводят активную работу по защите жилищных прав детей-сирот, и данный случай является еще одним примером успешной реализации этой задачи.
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