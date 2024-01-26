После вмешательства прокуратуры двое сирот из Татарстана получили жилье

В Татарстане сироты получили квартиры после вмешательства прокуратуры, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как выяснилось, в 2020 году двое молодых людей были включены в список на получение жилья. Однако до вмешательства надзорного ведомства жилыми помещениями так и не были обеспечены.

После обращения прокуроры обратились в суд с исками к Министерству образования и науки РТ, потребовав предоставить сиротам благоустроенное жилье. Требования были удовлетворены, после чего сироты получили квартиры в Казани.

В ведомстве отметили, что проводят активную работу по защите жилищных прав детей-сирот, и данный случай является еще одним примером успешной реализации этой задачи.