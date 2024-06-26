news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 26 июня 2024 19:07

После вмешательства прокуратуры детскую площадку в «Лядском саду» привели в порядок

Скопировать ссылку

После вмешательства прокуратуры в «Лядском саду» в Казани устранили нарушения на детской площадке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время очередной проверки было выявлено, что детская площадка в парке находится в неудовлетворительном техническом состоянии: качели сломаны, местами отсутствуют веревочные перекладины на детских игровых установках.

Директору «Дирекции парков и скверов» Казани было внесено представление. После вмешательства прокуратуры нарушения устранили.

#Прокуратура #парки
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2