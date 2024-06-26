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После вмешательства прокуратуры детскую площадку в «Лядском саду» привели в порядок
После вмешательства прокуратуры в «Лядском саду» в Казани устранили нарушения на детской площадке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Во время очередной проверки было выявлено, что детская площадка в парке находится в неудовлетворительном техническом состоянии: качели сломаны, местами отсутствуют веревочные перекладины на детских игровых установках.
Директору «Дирекции парков и скверов» Казани было внесено представление. После вмешательства прокуратуры нарушения устранили.
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