После вмешательства прокуратуры бизнесмену из РТ выплатили 300 тысяч долга по контракту

Зеленодольская городская прокуратура провела проверку исполнения контракта между местным предпринимателем и исполнительным комитетом Большеключинского сельского поселения.

По условиям договора, бизнесмен поставил детское игровое оборудование на сумму 300 тыс. рублей, однако оплата не была произведена вовремя.

После вмешательства прокуратуры задолженность перед предпринимателем погашена в полном объеме, сообщает пресс-служба ведомства.