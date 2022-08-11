После вмешательства экологов в Никольском ликвидировали незаконную свалку

Незаконную свалку мусора, образовавшуюся на контейнерной площадке в селе Никольское Лаишевского района Татарстана, убрали по поручению экологов.

На место выехали инспекторы Центрального территориального управления Минэкологии. В адрес исполкома Никольского сельского поселения направили предостережение, сообщает пресс-служба ведомства.

На сегодняшний день свалка ликвидирована, территория приведена надлежащее санитарно-экологическое состояние.