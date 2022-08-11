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Экология
11 августа 2022  22:31
Наталья Рыбакова

После вмешательства экологов в Никольском ликвидировали незаконную свалку

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Незаконную свалку мусора, образовавшуюся на контейнерной площадке в селе Никольское Лаишевского района Татарстана, убрали по поручению экологов.

На место выехали инспекторы Центрального территориального управления Минэкологии. В адрес исполкома Никольского сельского поселения направили предостережение, сообщает пресс-служба ведомства.

На сегодняшний день свалка ликвидирована, территория приведена надлежащее санитарно-экологическое состояние.

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