После вмешательства экологов в Никольском ликвидировали незаконную свалку
Незаконную свалку мусора, образовавшуюся на контейнерной площадке в селе Никольское Лаишевского района Татарстана, убрали по поручению экологов.
На место выехали инспекторы Центрального территориального управления Минэкологии. В адрес исполкома Никольского сельского поселения направили предостережение, сообщает пресс-служба ведомства.
На сегодняшний день свалка ликвидирована, территория приведена надлежащее санитарно-экологическое состояние.