После визита приставов компания в РТ погасила долг в миллион рублей по зарплате

В Лениногорском отделении ГУФССП России по Республике Татарстан было обращение от пятерых сотрудников одного из предприятий. Они просили взыскать с работодателя долг по зарплате за пять месяцев. Сумма долга составила почти миллион рублей.

Тогда пристав объяснил руководству компании о мерах принудительного взыскания и предупредил, что если зарплату не выплатят в установленный срок, то на фирму будет наложен исполнительский сбор. После этого предприятие полностью расплатилось с сотрудниками.

«Всего с начала текущего года в пользу татарстанцев приставы взыскали почти 15 млн рублей долгов по заработной плате», – уточнили в пресс-службе УФССП России по РТ.