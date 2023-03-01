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После визита приставов компания в РТ погасила долг в миллион рублей по зарплате
В Лениногорском отделении ГУФССП России по Республике Татарстан было обращение от пятерых сотрудников одного из предприятий. Они просили взыскать с работодателя долг по зарплате за пять месяцев. Сумма долга составила почти миллион рублей.
Тогда пристав объяснил руководству компании о мерах принудительного взыскания и предупредил, что если зарплату не выплатят в установленный срок, то на фирму будет наложен исполнительский сбор. После этого предприятие полностью расплатилось с сотрудниками.
«Всего с начала текущего года в пользу татарстанцев приставы взыскали почти 15 млн рублей долгов по заработной плате», – уточнили в пресс-службе УФССП России по РТ.
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