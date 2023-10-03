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Новости Татарстана и Казани
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После визита приставов казанская стройфирма выплатила рабочим 2 млн рублей долга
В Казани строительная организация не выплатила коллегам из камчатского края зарплату на сумму более 2 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.
В итоге четверо бывших работников подали на предприятие в суд, и он иск граждан удовлетворил.
Приставы возбудили исполнительное производство и уведомили руководство фирмы, но реакции не последовало. Тогда пристав отправился к руководству стройфирмы, вручил предупреждение об уголовной ответственности и разъяснил, какими могут быть последствия.
Вскоре после его визита работодатель полностью погасил задолженность.
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