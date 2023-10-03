После визита приставов казанская стройфирма выплатила рабочим 2 млн рублей долга

В Казани строительная организация не выплатила коллегам из камчатского края зарплату на сумму более 2 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

В итоге четверо бывших работников подали на предприятие в суд, и он иск граждан удовлетворил.

Приставы возбудили исполнительное производство и уведомили руководство фирмы, но реакции не последовало. Тогда пристав отправился к руководству стройфирмы, вручил предупреждение об уголовной ответственности и разъяснил, какими могут быть последствия.

Вскоре после его визита работодатель полностью погасил задолженность.