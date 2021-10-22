После увеличения ключевой ставки ЦБ курс доллара упал ниже 70 рублей

Рубль стал укрепляться по отношению к доллару и евро.

Доллар падал до 69,82 рубля — минимального значения с июня 2020 года, евро — до 81,28 рубля, минимума с июля прошлого года, сообщило РИА Новости.

К 13:42 мск. курс доллара расчетами «завтра» терял 98 копеек, опустившись до 70,11 рубля, курс евро снижался на 1,07 рубля, до 81,58.

Положительное влияние на курс российской валюты оказывает дорогая нефть и повышение ключевой ставки Банка России.

Ранее сообщалось, что совет директоров банка России решил поднять ключевую ставку сразу на 0,75 процентных пункта – до 7,5%.