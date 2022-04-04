После укусов животных в ДРКБ Татарстана обратились 125 детей с начала года

В Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана с начала года обратилось 125 детей после укусов животных. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.

«По статистике, с 1 января 2022 года всего 125 укусов», – отметили в пресс-службе ДРКБ.

Из них домашние животные нанесли 74 раны, уличные – 45, дикие животные – 6.

Больше всего детей кусали собаки – таких укусов 82, еще 34 кошачьих, и оставшиеся девять укусов детям оставили змеи, кролики, мыши и хомячки.

Заведующий хирургическим отделом приемного покоя ДРКБ Павел Климашов рассказал, что после укуса животного необходимо в короткие сроки самостоятельно провести первичную обработку раны: не менее 15 минут тщательно промывать ее поверхность под струей воды с хозяйственным мылом, обработать ссадину можно йодом.

«Дальше немедленно обратиться в медицинское учреждение, где вам окажут первую медицинскую помощь и назначат курс лечебно-профилактических прививок, расскажут о необходимости прохождения профилактических прививок и возможных последствиях при нарушении курса», – рассказал доктор.

Специалист подчеркнул, что ни в коем случае не следует отказываться от назначенного лечения и самовольно прерывать его, это может привести к трагическим последствиям.

«От укусов животных часто страдают дети, поэтому необходимо постоянно проводить с ними разъяснительную работу и стараться избегать ненужных контактов с животными, особенно дикими и безнадзорными», – подчеркнули в клинике.

Также малышам нужно объяснить, что они должны рассказывать родителям даже о незначительных повреждениях, которые они получили от животных.