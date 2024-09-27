После укусов клещей в Татарстане 9 человек заболели энцефалитом, 22 – боррелиозом

С начала сезона активности клещей в медучреждения Татарстана из-за присасывания членистоногих обратилось 12 234 человека. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

«Чаще всего жители „цепляют“ клещей в лесах при сборе ягод и грибов, а также во время отдыха на природе. Также много пострадавших от присасывания клещей во время проведения хозяйственных работ на приусадебных участках. В основном присасывание клещей происходило по причине несоблюдения пострадавшими мер личной профилактики», – отметили в пресс-службе ведомства.

Несмотря на осенний сезон, вероятность укуса клещей все еще высока. Теплая и сухая погода способствует продлению их активности.

В республике в этом году зафиксировано 22 случая клещевого боррелиоза и девять случаев клещевого вирусного энцефалита. Шесть из них были завезены из других регионов, а три случая произошли внутри республики: жители заразились в Бугульме, Заинске и Казани.

Мониторинг показал, что 18% исследованных клещей содержат возбудитель боррелиоза, а вирус энцефалита обнаружен в 0,11% клещей.

В Управлении Роспотребнадзора по Татарстану подчеркнули, что необходимо продолжать соблюдать меры профилактики в лесах, во время отдыха на природе и на дачных участках.

«Важно носить одежду светлых тонов, плотно прилегающую к телу, и закрытую обувь, головные уборы, использовать отпугивающие спреи, проводить само-взаимоосмотры каждые 10-15 минут. При укусе клеща следует постараться как можно быстрее его извлечь – самостоятельно или обратиться в ближайшее медицинское учреждение. Клеща необходимо как можно быстрее доставить в лабораторию, где проводятся исследования на различные клещевые инфекции. Это позволит своевременно провести экстренную профилактику или профилактическую терапию», – отметили в Роспотребнадзоре.