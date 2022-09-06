После укуса гадюки спасатели срезали кольцо с опухшего пальца челнинки

В реанимацию городской больницы №5 Набережных Челнов поступила 41-летняя жительница с распухшим пальцем правой руки: она жаловалась медикам на сильную боль и недомогание. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Автограда.

Пациентка рассказала врачам, что ее укусила змея, когда она собирала на даче груши.

Заведующий отделением реанимации пятой больницы Павел Егоров рассказал, что рука была настолько отекшей, что обручальное кольцо сильно врезалось в палец. Снять его самостоятельно было невозможно – требовался специальный инструмент.

«Чтобы не терять драгоценное время, медицинские работники вызвали сотрудников МЧС. Кольцо срезали, и врачи продолжили оказывать пациентке помощь», – рассказали в горздраве.

После этого челнинке ввели сыворотку против укуса гадюки и направили на интенсивную терапию.

Сегодня ее перевели из реанимации в отделение терапии. Там она будет проходить дальнейшее лечение.

«Состояние пациентки стабильное, она благодарит врачей за то, что спасли ей жизнь», – добавили в пресс-службе Управления здравоохранения.