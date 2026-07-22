После удара ВСУ по многоэтажке в Ялте из дома эвакуировали 350 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника главы Республики Крым Ольгу Курлаеву.

Ранее сообщалось, что 17 человек пострадали при атаке БПЛА на жилой дом в Ялте.

«В результате удара возник сильный пожар. Выгорели семь квартир. Огонь тушили четыре часа. Произошло частичное обрушение фасадной части. Подразделениями МЧС России эвакуированы 350 человек», – рассказала Курлаева.

По ее данным, из 17 пострадавших 6 человек госпитализированы, из них 3 – в тяжелом состоянии. Всем обратившимся оказывается как медицинская, так и психологическая помощь.