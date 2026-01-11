После удара дронов по Воронежской области погибла женщина

Молодая женщина, раненая во время ночной атаки беспилотников на Воронеж, скончалась в реанимации. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По его словам, налет стал одной из самых мощных атак БПЛА на город с начала СВО, при этом целью стали преимущественно гражданские объекты.

Гусев уточнил, что женщина получила тяжелые ранения после падения обломков беспилотника на частный дом. Врачи провели операцию и боролись за ее жизнь, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшей. Ранее он сообщал, что женщина получила черепно‑мозговую травму.

В больнице остается еще одна женщина, которой также потребовалась операция – она получила ранение в брюшную полость. Двух других пострадавших – мужчину и женщину с порезами – после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение. Всего в результате атаки пострадали четыре человека.