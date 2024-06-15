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После тяжелой болезни умерла бывший журналист «Вечерней Казани» Марина Юдкевич
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После продолжительной болезни в возрасте 61 года ушла из жизни журналист Марина Юдкевич. Долгое время – почти четверть века – она работала в «Вечерней Казани».
«В ночь на 15 июня многолетний политобозреватель газеты умерла после тяжелой продолжительной болезни в израильской клинике города Реховот <...> Публикации Марины всегда отличали принципиальность и честность», – сообщает газета в своем телеграм-канале.
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