После тяжелой болезни умерла бывший журналист «Вечерней Казани» Марина Юдкевич

После продолжительной болезни в возрасте 61 года ушла из жизни журналист Марина Юдкевич. Долгое время – почти четверть века – она работала в «Вечерней Казани».

«В ночь на 15 июня многолетний политобозреватель газеты умерла после тяжелой продолжительной болезни в израильской клинике города Реховот <...> Публикации Марины всегда отличали принципиальность и честность», – сообщает газета в своем телеграм-канале.