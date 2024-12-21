После тяжелой болезни умерла актриса и балерина Ирена Баженова

Ирена Баженова в фильме-балете «Спящая красавица»

Фото: kino-teatr.ru

На 89-м году жизни скончалась советская и российская танцовщица, актриса и педагог Ирена Баженова. Об этом сообщает пресс-служба Мариинского театра.

В некрологе сказано, что балерина умерла 19 декабря после продолжительной болезни. «Коллектив Мариинского театра выражает самые искренние соболезнования родным, близким и многочисленным ученицам Ирены Леонидовны», — подчеркнули в Мариинке.

В свою очередь в Академии русского балета имени А. Я. Вагановой заметили, что даже те, кто не посещал спектакли с участием танцовщицы, «могли видеть Ирену Баженову в фильме-балете „Спящая красавица“ (1964 г.), где она исполнила роль Феи Сирени». На это обратил внимание журнал The Voice.

Цветной фильм-балет «Спящая красавица», экранизацию одноименного балета Петра Чайковского с хореографией Мариуса Петипа, поставили на киностудии «Ленфильм» в 1964 году кинорежиссер Аполлинарий Дудко и режиссер-балетмейстер Константин Сергеев.

Ирена Баженова родилась в 1936 году. Окончила Ленинградское хореографическое училище в 1953-м (класс Феи Балабиной). Как солистка балета и педагог она 24 года прослужила в Мариинском театре. С 1976 года двадцать лет преподавала в родном для нее училище, ставшем в 1991-м Академией русского балета. Среди ее учениц были Ксения Дубровина, Юлия Махалина и Александра Иосифиди.

Дочь Ирены Баженовой и ее мужа — солиста балета Анатолия Гридина Елена и их внучка Дария Широкова продолжили балетную династию, они служат в Мариинском театре. Дария почтила память бабушки, пишет The Voice.