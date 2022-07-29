После тяжелой болезни скончался народный артист Татарстана Феликс Пантюшин

После тяжелой и продолжительной болезни на 77-м году жизни скончался народный артист Татарстана, заслуженный артист России Феликс Пантюшин. Об этом сообщает пресс-служба театра им. Качалова.

«Имя Феликса Пантюшина навсегда сохранится в истории Качаловского театра, в сердцах тех, кто знал и любил его творчество», — сказано в сообщении.

Феликс Михайлович родился 7 августа 1945 года в Казани. В 1970-м окончил актерский факультет ГИТИСа, после чего работал в театрах Кирова, Риги, Ленинграда.

В 1978-м пришел в Качаловский театр и отдал более 35 лет своей жизни служению театральному искусству, создав за эти годы целый ряд полюбившихся зрителям и высоко оцененных профессиональным сообществом образов русской и мировой драматургии. Среди его ролей — Блэз из одноименной пьесы Клода Манье, Аким из «Сна о белых горах» Астафьева, Коровьев из «Мастера и Маргариты» и Рокк в «Роковых яйцах» Булгакова, а также Шпекин из «Ревизора» Гоголя, Рисположенский из «Банкрота» Островского и пр.