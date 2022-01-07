После тяжелой болезни скончался автор «Песенки крокодила Гены»

Скончался советский и российский писатель, поэт и сценарист Александ Тимофеевский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его супругу Наталью.

«Умер сегодня утром после тяжелой болезни», — рассказала она.

Александр Тимофеевский родился 13 ноября 1933 года в Москве, писал к мультфильмам сценарии и песни. Является автором «Песенки крокодила Гены».

Он также создал сценарии известных анимационных фильмов, таких как «Проделкин в школе», «Мук-скороход», «Медной горы хозяйка», «Каменный цветок», «По щучьему велению», «Чудесное яблоко».