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Культура
7 января 2022  14:33

После тяжелой болезни скончался автор «Песенки крокодила Гены»

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Скончался советский и российский писатель, поэт и сценарист Александ Тимофеевский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его супругу Наталью.

«Умер сегодня утром после тяжелой болезни», — рассказала она.

Александр Тимофеевский родился 13 ноября 1933 года в Москве, писал к мультфильмам сценарии и песни. Является автором «Песенки крокодила Гены». 

Он также создал сценарии известных анимационных фильмов, таких как «Проделкин в школе», «Мук-скороход», «Медной горы хозяйка», «Каменный цветок», «По щучьему велению», «Чудесное яблоко».

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