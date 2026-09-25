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Происшествия 25 сентября 2026 16:45

После травмы упавшей с лестницы женщины в аэропорту Бегишево исправили указатель

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В аэропорту Нижнекамска привели к нормативам наземный указатель после того, как женщина упала с лестницы в апреле 2026 года.

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, женщина получила травму ноги. После этого прокуратурой была проведена проверка. Выяснилось, что падение произошло из-за плохого состояния тактильно-наземного указателя.

Роспотребнадзор вынес аэропорту предупреждение. Кроме того, по представлению прокурора указатель привели в надлежащее состояние.

#транспортная прокуратура #аэропорт «Бегишево»
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