После травмы упавшей с лестницы женщины в аэропорту Бегишево исправили указатель

В аэропорту Нижнекамска привели к нормативам наземный указатель после того, как женщина упала с лестницы в апреле 2026 года.

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, женщина получила травму ноги. После этого прокуратурой была проведена проверка. Выяснилось, что падение произошло из-за плохого состояния тактильно-наземного указателя.

Роспотребнадзор вынес аэропорту предупреждение. Кроме того, по представлению прокурора указатель привели в надлежащее состояние.