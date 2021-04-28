После транспортной реформы в Нижнекамске будут курсировать 17 автобусных маршрутов

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин рассказал о транспортной реформе, а также о новых автобусных маршрутах, которые в скором времени будут курсировать по улицам города.

Отвечая на вопрос жительницы Нижнекамска о 5-м маршруте, градоначальник отметил, что его тестирование начнется в мае текущего года. В общей сложности в городе появятся 17 автобусных маршрутов, на постоянной основе они заработают летом.

«Мы два года занимаемся этой проблемой и нацелены на ее решение в ближайшее время, а именно летом», — заверил Айдар Метшин.

По словам руководителя, для решения проблемы в Нижнекамск были привлечены сотрудники научно-исследовательского института из Санкт-Петербурга, которые разработали новую транспортную модель. Новый проект объединит вахтовые и городские маршруты в единую муниципальную сеть и исключит дублирование.

Глава района извинился перед жителями Нижнекамска за сложившуюся в городе ситуацию с автобусами.

«Уважаемые нижнекамцы, я бы хотел принести извинения за то, что вы вынужденно находитесь в ситуации, когда работа общественного транспорта вызывает нарекания», – сказал он и пояснил, что проблема возникла в том числе из-за сложной экономической ситуации на автотранспортных предприятиях.