После трагедии в Казани у татарстанцев изъяли 40 стволов незаконно хранящегося оружия

После трагедии в казанской гимназии № 175 Росгвардия обнаружила у жителей Татарстана около 40 стволов оружия, хранящегося незаконно. Об этом сообщил Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин на встрече с представителями СМИ по случаю Дня печати Татарстана.

«Проверка оборота гражданского оружия уже началась силами Росгвардии. Она идет полным ходом. И уже около 40 стволов незаконно хранящегося оружия было выявлено. Оно отобрано у владельцев, поставлено на учет», — сказал глава парламента.

Мухаметшин подчеркнул, что тема оборота и хранения оружия требует особого внимания и принятия необходимых мер.

«Нас в этой части беспокоит не только хранение оружия у населения. Надо ужесточить контроль над выдачей медицинского заключения для оформления разрешения на оружие. Частные компании дают разрешение на оружие, не имеющие на это права, практически без обследования состояния здоровья. И это тоже будет предметом нашего рассмотрения», — отметил Председатель Госсовета.

В результате стрельбы в гимназии №175 Казани 11 мая погибли девять человек — семь детей и два учителя, более 20 человек были госпитализированы.