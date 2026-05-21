«После того, как все осколки пронеслись мимо меня, я поверил в судьбу»: история ветерана СВО из Казани

Полгода воевал на Бахмутском и Соледарском направлениях, вернулся домой с пятью медалями – Рамиль Денюшев из Казани решил подписать контракт, потому что не смог остаться в стороне. Вернувшись к мирной жизни, он занимается патриотическим воспитанием молодежи и возит гуманитарную помощь на передовую.





Информационное агентство «Татар-информ» и филиал государственного фонда «Защитники Отечества» продолжают серию материалов в рамках проекта о ветеранах СВО «Назад в мирную жизнь». После участия в спецоперации военнослужащие – и контрактники, и кадровые офицеры, и мобилизованные – охвачены заботой государства и общества. Им помогают вернуться в мирную жизнь, устроиться на работу, при желании освоить новую профессию.

«Когда началась СВО, я не смог остаться в стороне, почувствовал, что обязан быть там»

Рамилю Денюшеву из Казани 34 года. В какой-то момент он оставил свою спокойную мирную жизнь и подписал контракт. Участвовал в штурме Бахмута, был под Соледаром и выводил мирных жителей из подвалов.

«До СВО работал мерчандайзером, в армии я не служил, на момент призыва получил травму, поэтому меня не взяли. Когда началась СВО, я не смог остаться в стороне, почувствовал, что обязан быть там», – рассказывает он.

Он подписал контракт в январе 2023 года.

«После обучения, которое продлилось три недели, нас отправили на передовую. Тогда шли очень тяжелые бои за Бахмут. Весь город был как одна большая крепость. Они окапывались, строили поземные ходы еще с 2014 года. Пока мы все это зачистили, понесли очень много потерь. Тяжело взяли этот город», – вспоминает он.

Рамиль вспомнил самый первый бой в его жизни. Тогда его подразделение шло на штурм.

«Перед тем как отправить нас на задачу, нам дали телефоны, чтобы мы позвонили родным. Тогда мне сообщили плохую новость – у моей жены, которая тогда ждала ребенка, обнаружили онкологию. Я пошел в бой, прокручивая в голове мысли об этом. Мы успешно выполнили поставленную перед нами задачу. Когда вернулся, командир очень сильно ругал меня, говорил, что так работать нельзя: я просто встал и пошел, не пытаясь укрываться от пуль», – рассказывает ветеран.

Все сложилось удачно: супруга Рамиля справилась с заболеванием, малыш родился здоровым.

«Мне больше запомнилось не участие в боях, а как мы выводили мирных жителей из подвалов. ВСУ их не выпускали, использовали как живой щит. Всего мы спасли около ста человек. Среди них была беременная женщина с маленьким ребенком. Тогда ей было всего 20 лет. Когда я выводил ее, снял с себя бронежилет и надел на нее. Враг увидел, что мы ведем мирных, и начал обстрел. Тогда она посмотрела на меня и спросила: “Зачем они это делают, они же видят, что свои идут?” Она до конца так и не поняла, почему они стреляют в своих же граждан. Я тогда ей ничего не ответил. Я даже сейчас, до сих пор не знаю, как ей надо было это объяснить. Вот так грязно работает противник в этой войне», – рассказывает он.

Та девушка назвала свои данные, и Рамиль стал отслеживать ее дальнейшую судьбу. Выяснил, что она переехала в Ростов-на-Дону, ей помогли с квартирой – у молодой мамы все складывается хорошо.

«Помню, когда мы выводили людей, нам передали, что в одном из домов сидит дедушка, ждет русских. Мы пошли к нему, но живым его уже не застали – он умер своей смертью, не дождался нас», – вспоминает ветеран.

«Считаю, что мне очень повезло, после участия в боях я начал верить в судьбу»

«Самым сложным там было терять товарищей. Утром ты с ними пьешь кофе из одной кружки, делишь пополам конфету, а в обед кого-то из них уже может не быть в живых. Вот это очень тяжело. Находясь в тех условиях, к людям быстро привыкаешь. К сослуживцам начинаешь относиться как к своей семье. Там вообще происходит перепрошивка личности, там – другая жизнь», – объясняет он.

Рамиль рассказал, что один из его товарищей за несколько часов до гибели передал ему номер своего брата.

«Он написал номер на клочке бумаги и передал мне со словами: “Вот все закончится, и, даст Бог, увидимся”. Но он не вернулся из боя. Я с этой запиской в кармане проходил полгода, долго не решался позвонить. Но потом набрался сил – мы встретились с его братом, поговорили. Тот мой товарищ числился без вести пропавшим, родные точно не знали, жив он или нет. Я рассказал его брату, что видел, как он погиб. Я искал его после боя, осматривал все тела, чтобы его найти. Было очень тяжело об этом рассказывать, но потом мне стало легче», – рассказывает ветеран.

За все время службы у Рамиля не было ни одного ранения, только контузии.

«Первый раз прилет из СПГ – снаряд упал в двух метрах от меня. Я до сих пор не понимаю, как так получилось, что в меня не попал ни один осколок. Но меня оглушило, из ушей, глаз и носа пошла кровь. Я потерял ориентацию и не мог понять, куда пойти. Но ребята вовремя спохватились, эвакуировали меня в санчасть, мне оказали медицинскую помощь. В другой раз был мощный прилет, и опять-таки осколки в меня не попали. Меня отбросило взрывной волной, я ударился о бетонную стенку. Считаю, что мне очень повезло. После участия в боях я начал верить в судьбу. Я знаю случаи, когда человек весь контракт отслужил благополучно и погиб за два дня до возвращения домой просто потому, что не вовремя вышел из окопа. Это судьба – ничего с этим не сделаешь», – уверен Рамиль.

«Нас очень выручают пенсионеры из районов Татарстана – они не получают за это зарплату, просто хотят помочь»

Рамиль вернулся домой с пятью медалями: четыре от ЧВК и одна государственная – «За отвагу». Еще одну награду получил уже после возвращения за активное участие в сборе и отправке гуманитарной помощи фронту.

«Во мне все кардинально поменялось: я уходил одним человеком, с одними взглядами, позициями, жизненными ценностями, а вернулся совсем другим. После возвращения я стал заниматься сбором гуманитарной помощи, регулярно езжу в зону боевых действий, бываю на всех направлениях, доезжаю до передних позиций», – объяснил он.

Вместе с волонтерами ветеран собирает технику, продукты и всё, что необходимо бойцам.

«Нам очень помогают пенсионеры из районов Татарстана: Заинска, Чистополя, Апастово. Они с начала СВО плетут маскировочные сети, вяжут носки, делают сухие супы и многое другое – на них всё держится. Они не получают за это зарплату, просто хотят помочь. То, что они делают, спасает жизни нашим ребятам», – отметил он.

Отправляясь в зону боевых действий с гуманитарным грузом, Рамиль и другие волонтеры, которые ездят с ним, практически всегда попадают под обстрелы.

«Либо дрон, либо еще что-то – кто-нибудь обязательно на нас охотится. Гуманитарщики для ВСУ – стратегическая цель. Для них настоящий праздник, если они где-нибудь подорвут машину с гуманитарной помощью. Как-то раз за нами летел дрон, он оказался уже очень близко, но нас спасла случайность – он врезался в дерево», – добавил ветеран.

«Дети – самое дорогое, что есть в этой жизни, поэтому ими надо заниматься»

Рамиль создал молодежную организацию «Резонанс». Вместе с единомышленниками, участниками СВО, он занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи, проводит для них тренировки по смешанным единоборствам.

«Мы проводим для ребят тренировки, водим их в походы, учим сборке-разборке оружия. Занятия мы проводим в нескольких школах, иногда выезжаем и в другие школы, где организуем открытые уроки. Дети – это самое дорогое, что есть в этой жизни, поэтому ими надо заниматься. Большинство из них сейчас сидят в своих телефонах, а мы пытаемся переформатировать их интересы на другие, более важные вещи в этой жизни. Многие ребята, с которыми мы занимаемся, сами принимают участие в сборе гуманитарной помощи, пишут письма бойцам», – рассказывает ветеран.

На занятиях в «Резонансе» детям рассказывают про День Победы, о Великой Отечественной войне, чтобы они знали историю своей страны и не поддавались на провокации Запада.

«Наши ребята очень гордятся теми, кто сейчас находится на СВО, защищает Родину. Эти дети отличаются от других дисциплиной и мышлением – я уверен, что они никогда не будут слоняться без дела на улице и заниматься чем-то плохим. Я надеюсь, у нас получится расширить эту деятельность, открыть наши филиалы в других городах Татарстана. Я вижу, что детям это интересно и нужно», – говорит Рамиль.

Общественная работа занимает большую часть времени, работает он не за счет грантов – все своими силами. Пока его заработок – это предпринимательство: Рамиль открыл пункт выдачи заказов маркетплейса.

После возвращения с СВО фонд «Защитники Отечества» взял Рамиля на социальное сопровождение. Развитие бизнеса, оформление льгот и документов – все эти вопросы сопровождает фонд. Ветеран говорит, что для него очень важно чувствовать эту поддержку, это дает ему силы двигаться дальше и не опускать руки.

Фотографии предоставлены Рамилем Денюшевым