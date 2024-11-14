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После того, как грузовик влетел в микроавтобус в РТ, обоих водителей увезли в больницу
Накануне вечером на 956-ом километре трассы М7 в Мамадышском районе РТ грузовик Mercedes, за рулем которого находился 44-летний житель Набережных Челнов, влетел в микроавтобус Fiat Ducato.
Как сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Татарстана, по словам 42-летнего водителя Fiat Ducato, в микроавтобусе с ним находились еще два человека. Однако при обследовании обочины рядом с местом ДТП и ближайшего оврага никого не было обнаружено.
Пострадавших передали сотрудником скорой помощи. Позже в больнице мужчина начал утверждать, что в машине он находился один.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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