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Ру Тат
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Происшествия
7 ноября 2022  17:16
Полина Шевчук

После теракта на Крымском мосту в РТ усилили контроль за провозом запрещенных предметов

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После ЧП, которое произошло на Крымском мосту в начале октября, в Татарстане усилена работа по выявлению предметов и веществ, запрещенных к проносу и провозу в зону безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, сообщили на заседании Правительственной комиссии РТ по профилактике правонарушений.

Контроль усилен за предметами и веществами, которые могут быть использованы для совершения терактов, в том числе в местах массового пребывания людей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что теракт на Крымском мосту произошел 8 октября. Фура, начиненная взрывчаткой, взорвалась на одном из пролетов моста.

 

#крымский мост #теракт
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