После теплого начала декабря Татарстан ждет существенное похолодание

Начало декабря в Татарстане выдастся теплым, но затем республику ждет существенное и достаточно резкое похолодание. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Завтра, 3 декабря, небо над регионом будет облачным с прояснениями. Временами вероятны небольшие осадки в виде снега, днем с мокрым снегом. В отдельных районах возможны слабые метели, на дорогах сохранится гололедица.

Будет дуть умеренный юго-западный ветер. В ночные часы температура воздуха составит от 3 до 8 градусов ниже нуля, в дневные — от +2 до -1 градуса. Теплее всего будет на северо-западе республики.

В ночь на субботу, 4-го числа, прогнозируется небольшой снег и мокрый снег. Ожидается от -2 до +1 градуса. При этом днем Татарстан «окажется под влиянием очередного циклона». Атмосферные фронты принесут с собой мокрый снег, переходящий в дождь, усиление ветра до 15–20 м/с и повышение температурного фона до 0, +4 градусов, отмечают синоптики.

На следующий день, в воскресенье, 5-го числа, циклон уйдет дальше на восток. В темное время суток в его тылу еще могут пройти осадки, преимущественно в виде снега. Местами по региону при этом прогнозируются метели. В светлое время суток атмосферное давление будет расти, и осадки прекратятся. Температура воздуха в течение суток будет равняться от 0 до -5 градусов.

Вместе с тем, согласно предварительным данным метеорологов, в понедельник, 6 декабря, Татарстан окажется под воздействием северо-западного антициклона. Соответственно, существенных осадков не ожидается. Температурный фон понизится до 4–9, а кое-где и до 13 градусов мороза. В ночь на 7-е число осадки еще маловероятны, а днем во вторник вновь пойдет снег. Температура воздуха составит от -13 до -18 градусов в темное время суток, от -4 до -9 — в светлое.