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После схода вагонов поезда под Волгоградом госпитализирован 21 ребенок
21 ребенок госпитализирован после схода вагонов поезда под Волгоградом, заявили ТАСС в оперативных службах.
Ранее власти Волгоградской области сообщали, что в результате ЧП 30 человек проходят углубленное медобследование, а 339 человек находятся в пунктах временного размещения.
В РЖД создана горячая линия по вопросам, связанным с происшествием: 8 800 775 00 00, далее нажать 2.
Кроме того, по вопросам, связанным с ДТП на перегоне Гремячая — Котельниково, можно обращаться на горячую линию МЧС России по Волгоградской области: 8(8442) 96 70 39. Экстренную психологическую помощь готовы оказать специалисты комитета социальной защиты населения по телефону: 8 (8442) 73 02 33.
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