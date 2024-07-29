После схода вагонов поезда под Волгоградом госпитализирован 21 ребенок

21 ребенок госпитализирован после схода вагонов поезда под Волгоградом, заявили ТАСС в оперативных службах.

Ранее власти Волгоградской области сообщали, что в результате ЧП 30 человек проходят углубленное медобследование, а 339 человек находятся в пунктах временного размещения.

В РЖД создана горячая линия по вопросам, связанным с происшествием: 8 800 775 00 00, далее нажать 2.

Кроме того, по вопросам, связанным с ДТП на перегоне Гремячая — Котельниково, можно обращаться на горячую линию МЧС России по Волгоградской области: 8(8442) 96 70 39. Экстренную психологическую помощь готовы оказать специалисты комитета социальной защиты населения по телефону: 8 (8442) 73 02 33.