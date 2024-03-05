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Происшествия 5 марта 2024 17:40

После схода снега с крыши дома на ребенка в Казани возбудили уголовное дело

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Следователи возбудили уголовное дело после схода снега с крыши дома на ребенка в Казани. Об этом сообщает старший помощник руководителя СК СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Напомним, сегодня на улице Ахунова на проходившего по тротуару 14-летнего мальчика с крыши многоэтажного дома сошла снежная масса. Ребенка доставили в больницу, где у него диагностировали ушиб мягких тканей головы. После оказания медицинской помощи мальчик отпущен домой.

Следователями возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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