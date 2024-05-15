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Происшествия 15 мая 2024 12:04

После стрельбы на парковке одного из петербургских ТЦ возбуждено уголовное дело

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В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство после инцидента на парковке одного из торговых центров, сообщает ТАСС.

По данным агентства, 14 мая около 16 часов на парковке ТЦ на Коломяжском проспекте произошел конфликт, в процессе которого неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в 38-летнего мужчину из неустановленного пока огнестрельного оружия. Пострадавший получил огнестрельное ранение.

Раненый мужчина был доставлен в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь, а правоохранители занимаются поисками стрелявшего.

По предварительным данным, конфликт у пострадавшего произошел с водителем Porsche. Мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета, после чего скрылся с места происшествия на автомобиле.

#стрельба #Санкт-Петербург
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