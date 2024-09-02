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После столкновения с внедорожником на трассе под Нижнекамском загорелась легковушка
Накануне на 55-м километре автодороги Чистополь – Нижнекамск произошло серьезное ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Нижнекамска.
По предварительной информации, 41-летний водитель Volkswagen, двигаясь со стороны Чистополя в направлении Нижнекамска, не учел скорость, которая позволила бы обеспечить безопасность дорожного движения, и столкнулся с автомобилем «Lada XRAY».
В результате столкновения загорелся моторный отсек автомобиля «Лада». На место оперативно прибыли пожарные.
В результате ДТП водитель легковушки получил множественные ссадины, ушиб грудной клетки, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение. Его госпитализировали. Водитель Volkswagen получил ушиб грудной клетки – в госпитализации не нуждался.
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