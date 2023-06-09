Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
После столкновения лодки с баржами на Волге погиб мужчина
Сотрудники Центрального межрегионального СУ на транспорте СК России возбудили уголовное дело после гибели человека в результате столкновения лодки с баржами на Волге в Зеленодольском районе РТ. Об этом сообщили в Центральном МСУ на транспорте СК России.
Следователи установили, что 6 июня на 1266-м км судового хода реки Волга на территории Зеленодольского района лодка попала между сцепкой из двух барж. В результате столкновения утонул 65-летний мужчина, а 63-летняя женщина, которая тоже находилась в лодке, получила травмы.
В настоящее время следователи проводят мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин происшествия.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа