После столкновения легковых авто в РТ, одно из них загорелось, пострадали три человека
ДТП произошло около пяти часов вечера на трассе Нижнекамск – Шингальчи в Нижнекамском районе Татарстана.
Очевидцы рассказали «Татар-информу», что неподалеку от деревни Балчиклы столкнулись «Лада» 12-й модели и автомобиль Citroën.
Сразу после столкновения моторный отсек «Лады» загорелся, потушить его удалось очевидцам при помощи огнетушителя.
В ДТП пострадала водитель Citroën, женщине на вид около 50 лет. Травмы также получили два пассажира «Лады», обоим молодым людям, по словам очевидцев, чуть больше 20 лет.
«Сразу после столкновения водитель ‘’Лады’’ сбежал с места аварии. Его разыскивают полицейские», – рассказали агентству очевидцы ДТП.