После столкновения легковых авто в РТ, одно из них загорелось, пострадали три человека

ДТП произошло около пяти часов вечера на трассе Нижнекамск – Шингальчи в Нижнекамском районе Татарстана.

Очевидцы рассказали «Татар-информу», что неподалеку от деревни Балчиклы столкнулись «Лада» 12-й модели и автомобиль Citroën.

Фото: Очевидцы

Сразу после столкновения моторный отсек «Лады» загорелся, потушить его удалось очевидцам при помощи огнетушителя.

Фото: Очевидцы

В ДТП пострадала водитель Citroën, женщине на вид около 50 лет. Травмы также получили два пассажира «Лады», обоим молодым людям, по словам очевидцев, чуть больше 20 лет.

Фото:Очевидцы

«Сразу после столкновения водитель ‘’Лады’’ сбежал с места аварии. Его разыскивают полицейские», – рассказали агентству очевидцы ДТП.