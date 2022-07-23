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Ру Тат
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Происшествия
23 июля 2022  22:59

После столкновения легковых авто в РТ, одно из них загорелось, пострадали три человека

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ДТП произошло около пяти часов вечера на трассе Нижнекамск – Шингальчи в Нижнекамском районе Татарстана.

Очевидцы рассказали «Татар-информу», что неподалеку от деревни Балчиклы столкнулись «Лада» 12-й модели и автомобиль Citroën. 

 

Фото: Очевидцы

Сразу после столкновения моторный отсек «Лады» загорелся, потушить его удалось очевидцам при помощи огнетушителя.

 

Фото: Очевидцы

В ДТП пострадала водитель Citroën, женщине на вид около 50 лет. Травмы также получили два пассажира «Лады», обоим молодым людям, по словам очевидцев, чуть больше 20 лет.

 

Фото:Очевидцы

«Сразу после столкновения водитель ‘’Лады’’ сбежал с места аварии. Его разыскивают полицейские», – рассказали агентству очевидцы ДТП. 

#ДТП с пострадавшими
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