После столкновения двух авто в РТ одно из них вылетело в кювет, пострадали трое человек

ДТП произошло сегодня в Тукаевском районе, около деревни Старые Ерыклы. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно от собственного корреспондента в Набережных Челнах.

Водитель Hyundai ехал по трассе со стороны деревни Нижний Суык-Су и собирался свернуть с дороги налево в Старые Ерыклы. В этот «Лада», которая ехала сзади, выехала на обгон, и произошло столкновение автомобилей. После удара отечественная легковушка вылетела с трассы в кювет и несколько раз перевернулась.

В результате аварии пострадали трое человек в салоне «Лады», бригада скорой помощи увезла их в ближайшую больницу. В салоне Hyundai никто не пострадал.

Фото и видео: Валентин Кулагин.