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Происшествия 15 ноября 2024 18:55

После столкновения автомобилей в Салмачах обоих водителей увезли в больницу

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После столкновения автомобилей в Салмачах обоих водителей увезли в больницу
Фото: Наиля Губеева / «Татар-информ»

На перекрестке между поселками Салмачи и Куюки автомобили столкнулись лоб в лоб на встречке.

ДТП произошло на улице Центральная.

Как сообщила «Татар-информу» Госавтоинпекции Казани, обоих водителей увезли в РКБ.

Подробности ДТП выясняются.

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