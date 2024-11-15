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После столкновения автомобилей в Салмачах обоих водителей увезли в больницу
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Фото: Наиля Губеева / «Татар-информ»
На перекрестке между поселками Салмачи и Куюки автомобили столкнулись лоб в лоб на встречке.
ДТП произошло на улице Центральная.
Как сообщила «Татар-информу» Госавтоинпекции Казани, обоих водителей увезли в РКБ.
Подробности ДТП выясняются.
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