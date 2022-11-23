После столкновения с грузовиком автобус перекрыл дорогу на выезд из Казани

Сегодня рано утром на улице Залесной, на перекрестке с улицей Шварца, предположительно, столкнулись «ГАЗель» и автобус. В распоряжении «Татар-информа» оказалось видео с последствиями аварии.

В результате ДТП автобус полностью перекрыл дорогу в сторону выезда из города. В связи с этим на этом участке дороги в скором времени может образоваться большая пробка.

«Автобус перекрыл всю дорогу. Некоторые водители объезжают его по обочине, другие – по второстепенной дороге», – сообщили агентству очевидцы.

Фото: © Полина Шевчук / «Татар-информ»

В данный момент «Татар-информ» выясняет подробности случившегося, а также информацию о возможных пострадавших.