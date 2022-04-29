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Ру Тат
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Здоровье
29 апреля 2022  10:34
Эвелина Киселёва

После смягчения Covid-правил в детские лагеря РТ разрешили пускать аниматоров

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Для детских лагерей Татарстана смягчили Covid-правила. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Раньше в детские лагеря на массовые мероприятия не пускали посторонних людей – аниматоров, гостей, тренеров.

«На сегодня эти мероприятия проводить можно, но пока только на открытом воздухе», – рассказала спикер.

Снято ограничение по заполняемости в местах детского отдыха. Теперь лагеря можно заполнять на 100% от проектной мощности, раньше из-за Covid-ограничений заполнять лагеря отдыхающими можно было на 75%. Заезд детей возможен в течение суток, обязательный двухдневный перерыв между сменами сохраняется.

Все сотрудники загородных лагерей перед сменой обязаны сдать тест на коронавирус.

«Принципиальное изменение текущего сезона – это отмена еженедельного обследования персонала, оно раньше было, если работники не проживали на территории лагеря. Теперь это требование снято», – рассказала Любовь Авдонина.

Есть ограничения, которые остались неизменными – это ношение масок персоналом пищеблока, круглосуточное нахождение медработника в лагере и запрет на организацию родительских дней.

#коронавирус #детские лагеря
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