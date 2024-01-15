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Происшествия 15 января 2024 08:09

После смерти ребенка в казанском детсаду возбуждено уголовное дело

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Из-за смерти ребенка в детском садике в Казани было возбуждено уголовное дело, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Напомним, двухлетняя девочка потеряла сознание, пока играла в детсаде, и умерла. Отмечается, что ранее она почти месяц лечилась от ОРВИ.

Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Липскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

#погибла девочка
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