После смерти подростка на квадроцикле в Татарстане возбудили дело

После смерти подростка на квадроцикле в Татарстане возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

«Татар-информ» сообщал, что сегодня на 20-м километре трассы Казань – Боровое Матюшино погиб подросток на квадроцикле.

В настоящее время проводится проверка, которая установит все остоятельства трагедии