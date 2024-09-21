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Происшествия 21 сентября 2024 19:39

После смерти подростка на квадроцикле в Татарстане возбудили дело

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После смерти подростка на квадроцикле в Татарстане возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

«Татар-информ» сообщал, что сегодня на 20-м километре трассы Казань – Боровое Матюшино погиб подросток на квадроцикле.

В настоящее время проводится проверка, которая установит все остоятельства трагедии

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