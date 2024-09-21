Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
После смерти подростка на квадроцикле в Татарстане возбудили дело
После смерти подростка на квадроцикле в Татарстане возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
«Татар-информ» сообщал, что сегодня на 20-м километре трассы Казань – Боровое Матюшино погиб подросток на квадроцикле.
В настоящее время проводится проверка, которая установит все остоятельства трагедии
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников