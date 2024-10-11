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После смертельного ДТП с автобусами в Татарстане возбудили уголовное дело
После смертельного ДТП с автобусами в Татарстане возбудили уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о нарушении правил дорожного движения. Об этом сообщает старший помощник СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
Следователи установили, что водитель пассажирского автобуса, не убедившись в безопасности маневра при развороте, не уступил дорогу другому автобусу без пассажиров, и совершил с ним столкновение.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что страшное ДТП произошло на 1105-м километре трассы М7. По данным Минздрава РТ, девять пострадавших госпитализированы в Больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов. Их состояние оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. К сожалению, еще два человека скончались до приезда медиков.
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