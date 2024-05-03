Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
После смертельного ДТП на проспекте Химиков в Нижнекамске установят светофор
На пешеходном переходе возле ресторана «Вкусно и точка» на проспекте Химиков в Нижнекамске установят светофор, сообщил заместитель руководителя Исполкома Артур Салахов.
Такое решение было принято после трагедии, которая произошла ночью 26 апреля. Девятнадцатилетний парень попал под колеса автомобиля «Лада Приора».
За рулем легковушки был 19-летний нижнекамец. Пострадавшего доставили в НЦРБМ с травмой головы, ушибами мягких тканей лица и уха, а также ссадиной поясничной области. Через несколько дней парень скончался в больнице.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников