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Происшествия 3 мая 2024 20:42

После смертельного ДТП на проспекте Химиков в Нижнекамске установят светофор

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На пешеходном переходе возле ресторана «Вкусно и точка» на проспекте Химиков в Нижнекамске установят светофор, сообщил заместитель руководителя Исполкома Артур Салахов.

Такое решение было принято после трагедии, которая произошла ночью 26 апреля. Девятнадцатилетний парень попал под колеса автомобиля «Лада Приора».

За рулем легковушки был 19-летний нижнекамец. Пострадавшего доставили в НЦРБМ с травмой головы, ушибами мягких тканей лица и уха, а также ссадиной поясничной области. Через несколько дней парень скончался в больнице.

#установка светофоров #нижнекамск #ДТП жертвы
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