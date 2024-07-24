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После случая с наездом лодки на купающуюся женщину в РТ усилили меры безопасности на воде
Главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Татарстан Юрий Венедиктов сообщил об усилении патрулирования водоемов региона. Это решение принято в связи с участившимися случаями нарушений правил эксплуатации маломерных судов, что создает серьезную угрозу безопасности.
За последние две недели было зафиксировано значительное количество нарушений: 7 маломерных судов были отправлены на штрафстоянку, а 74 судоводителя привлечены к административной ответственности. Особую тревогу вызвал недавний инцидент на Волге, где судоводитель в состоянии алкогольного опьянения, управляя незарегистрированным судном без соответствующих прав, совершил наезд на плавающую женщину, причинив ей серьезные травмы.
Венедиктов подчеркнул, что ситуация на водных объектах республики остается напряженной. С начала года зарегистрировано 47 смертей на воде, что на 10 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года. Инспектор призвал судоводителей к строгому соблюдению правил безопасности.
Напомним, что за различные нарушения предусмотрены серьезные штрафы. Управление незарегистрированным судном или без удостоверения судоводителя может привести к штрафу до 15 000 рублей и изъятию судна. Отсутствие надетых спасжилетов карается штрафом от 300 до 500 рублей, а их полное отсутствие на борту - от 15 000 до 20 000 рублей.
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