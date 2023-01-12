После слияния ПФР и ФСС Татарстан оптимизировал более 20 помещений

После слияния Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования Татарстан оптимизировал более 20 помещений благодаря созданию единых клиентских служб, работающих в режиме «одного окна». Об этом сообщил сегодня журналистам перед итоговым заседанием коллегии Минтруда РТ в Казани статс-секретарь — заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.

«Татарстан оптимизировал более 20 помещений благодаря созданию единых клиентских служб, работающих в ежедневном режиме „одного окна“», — проинформировал он.

При этом федеральный чиновник уточнил, что ранее эти помещения находились в аренде.

Пудов также добавил, что теперь люди могут оформить пенсию по старости, не выходя из дома. У каждого человека есть лицевой счет с данными о зарплате и страховых взносах. При наступлении пенсионного возраста расчет производится автоматически, начисления происходят без посещения офисов и участия человека. Это касается и тех, кто оформляет пенсии по инвалидности. Такое стало возможным благодаря созданию единого реестра людей с ограниченными возможностями здоровья.