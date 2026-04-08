После сигнала о стрельбе в Казани задержали двух мужчин с травматическими пистолетами

Инцидент с участием мужчин с оружием произошел в Казани во дворе на улице Тэцевской. По словам очевидцев, один из них открыл стрельбу, однако, по предварительным данным, никто не пострадал – прибывшие сотрудники Росгвардии задержали нарушителя.

Один из мужчин попытался скрыться на такси.

Позднее, как стало известно «Татар-информу», оба участника были задержаны, у них изъяли два травматических пистолета. При этом было установлено, что фактической стрельбы не происходило. В настоящее время оба находятся в отделе полиции.