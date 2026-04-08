news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 8 апреля 2026 21:08

После сигнала о стрельбе в Казани задержали двух мужчин с травматическими пистолетами

Читайте нас в
Телеграм

Инцидент с участием мужчин с оружием произошел в Казани во дворе на улице Тэцевской. По словам очевидцев, один из них открыл стрельбу, однако, по предварительным данным, никто не пострадал – прибывшие сотрудники Росгвардии задержали нарушителя.

Один из мужчин попытался скрыться на такси.

Позднее, как стало известно «Татар-информу», оба участника были задержаны, у них изъяли два травматических пистолета. При этом было установлено, что фактической стрельбы не происходило. В настоящее время оба находятся в отделе полиции.

#травматический пистолет
news_right_1
news_right_2
news_bot
