После роста в феврале цены на новостройки в Казани стабилизировались

В Казани в марте цены на новостройки перешли от роста к стагнации: медианная стоимость квадратного метра увеличилась на 0,5% и составила 261 тыс. рублей. Такие данные приводят эксперты тематического поиска «Яндекса» по квартирам на основе анализа, выполненного нейросетью. Документ есть в распоряжении «Татар-информа».

В Набережных Челнах, напротив, зафиксировано снижение цен: медианная стоимость квадратного метра сократилась на 3,5% и составила 158 тыс. рублей.

В феврале в Казани рост был выше – на уровне 2,6%, что свидетельствует о замедлении ценовой динамики на первичном рынке.

Медианная полная стоимость лота в новостройках Казани составила 14,5 млн рублей при средней площади 58,1 кв. м. По уровню цен за квадратный метр город вошел в тройку наиболее дорогих миллионников, уступив только Москве и Санкт-Петербургу.

В целом по городам с населением более 500 тыс. человек медианная стоимость квадратного метра в новостройках за месяц практически не изменилась – снижение составило 0,4%, до 178 тыс. рублей. При этом в части городов наблюдается стагнация цен, а в ряде случаев – их снижение.

Согласно выводам нейросети, в марте рынок новостроек перешел к умеренной коррекции после роста в начале года: число городов со снижением цен увеличилось, а отрицательная динамика стала более устойчивой.