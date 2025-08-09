news_header_top
Общество 9 августа 2025 07:15

После рэп-обращения жителей к Путину в российское село проведут газ

Жители села Дубровного в Саратовской области, записавшие рэп-обращение к Владимиру Путину с просьбой провести газ, добились включения строительства газопровода и подключения домов к нему в региональную программу газификации. Об этом сообщает РИА Новости.

В своем выступлении сельчане также упомянули о необходимости ремонта дороги к населенному пункту и улучшения качества мобильной связи.

Работы включены в региональную программу газификации, сообщили в министерстве промышленности и энергетики региона. В ведомстве уточнили, что проектно-изыскательские работы, строительство восьми километров газопровода и подключение 31 домовладения официально вошли в план программы.

#газификация #Саратовская область #Владимир Путин
