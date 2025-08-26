«После ремонта – небо и земля»: в Татарстане обновят все молочные кухни

В Татарстане обновляют пункты выдачи молочного питания – места, куда регулярно приходят тысячи родителей с детьми. За три года проведут капитальный ремонт 158 объектов, вложив более 320 миллионов рублей. Первые результаты уже можно увидеть. Какая реакция у родителей – в репортаже «Татар-информа» из обновленного пункта в Казани.





В Татарстане обновляют пункты выдачи молочного питания

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

«Когда обновляют что-то связанное с детством – это взгляд в будущее»

Трехлетнюю программу по обновлению пунктов выдачи молочного питания запустили в 2024 году по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Ее разработали Минздрав и Минстрой республики. Всего планируется отремонтировать 158 таких пунктов по всему Татарстану.

Как идет обновление сегодня проверила заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева –она посетила несколько пунктов выдачи молочного питания в Казани.

«Самые маленькие жители республики получают молочное питание в 158 пунктах выдачи. В этом году отремонтировали 56 из них, а остальные обновят в следующие годы», – сказала заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.

Вице-премьер отметила, что именно нужно обновить учитывали по отзывам посетителей. Молодые родители, например, просили сделать удобные зоны ожидания – особенно это важно зимой, когда на улице слишком холодно стоять в очереди.

«Не скрою своих положительных эмоций. Когда обновляется что-то связанное с детством – это взгляд в будущее. Очень хочется, чтобы дети были здоровыми и сытыми. Адресная поддержка материнства и детства всегда была главной для социальной политики республики», – подчеркнула Лейла Фазлеева.

Альмир Абашев отметил, что обеспечение семей молочной продукцией – это наследие еще советского здравоохранения Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

За три года в обновление молочных кухонь вложат более 320 млн рублей

Обеспечение семей молочной продукцией – это наследие еще советского здравоохранения, добавил первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

«По решению Раиса сегодня Республика Татарстан направляет более 600 млн рублей на эти меры ежегодно», – подчеркнул он.

Полностью завершить программу планируется в 2027 году. За три года в обновление молочных кухонь вложат более 320 млн рублей.

Холодильная камера вместимостью 15 кубических метров сделана с учетом всех санитарных норм Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Один из обновленных объектов, которые посетила Фазлеева, – молочная кухня от городской детской больницы №1 на улице Гагарина, 89. Она находится в здании 1957 года постройки. За полгода объект полностью отремонтировали, кухню переоснастили и оборудовали новым инвентарем: холодильниками, витринами.

«Холодильная камера вместимостью 15 кубических метров сделана с учетом всех санитарных норм. Запас заполняемости рассчитан на тот случай, если количество получателей резко вырастет. Созданы комфортные условия – обустроен пандус и навес над входом, которых ранее не было. Расширен холл для посетителей, куда родители могут зайти с колясками», – объяснил главный врач детской городской больницы №1 Казани Марат Садыков.

Лейла Фазлеева подчеркнула, что адресная поддержка материнства и детства всегда была главной для социальной политики республики Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

«В новой обстановке приятно находиться и мне, и моему ребенку»

На время визита гостей работа не останавливалась – в пункт за питанием приходили женщины с малышами.

«Сегодня мы приходим на молочную кухню с хорошим настроением. После капремонта здесь появилось столько пространства! Теперь здесь приятная атмосфера, а помещение соответствует современным требованиям. Спасибо Лейле Ринатовне (Фазлеевой, – прим. Т-и) и Рустаму Нургалиевичу (Минниханову, – прим. Т-и)», – сказали посетительницы.

«Этому помещению правда был нужен ремонт, и его сделали своевременно. В новой обстановке приятно находиться и мне, и моему ребенку», – поделилась молодая мама Рания Сабирова.

Капитальный ремонт – это комфорт как для родителей, так и для медицинского персонала Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

«Сюда стало удобно заезжать с коляской – появился удобный пандус. Входная деревянная дверь была тяжелой, удержать ее с занятыми руками было тяжело. Внутри стало светлее и чище, наконец пропал запах сырости», – сказали молодые родители Максим и Гузель.

«То, что было раньше и есть сейчас, – это небо и земля. Молочную продукцию мы выдаем шесть раз в месяц, то есть люди приходят сюда часто, поэтому капитальный ремонт – это комфорт как для родителей, так и для медицинского персонала», – сказал Марат Садыков.