Миндортранс планирует увеличить речной флот Татарстана до 15 судов

В Татарстане после ремонта количество речных пассажирских судов может увеличиться до 15 единиц. Как минимум пять судов будут отремонтированы и запущены до начала навигации следующего года. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на итоговой пресс-конференции.

В навигацию этого года для регулярных перевозок пассажиров были задействованы девять теплоходов, хотя еще в 2019 году их было 14, рассказал глава Миндортранса. «Так каждый год мы теряли по одному, по два судна, они уходят на ремонт. В прошлом году водным транспортом перевезли 334 тыс. человек, а в этом году перевозки упали до 317 тыс. пассажиров», – посетовал министр.

При этом, по его словам, главное, что подготовлена программа ремонта и реконструкции судов, «которые стояли на холодном отстое». Ханифов подчеркнул, что после ремонта пассажиропоток планируется нарастить за год – два до 500 тыс. человек.

Он уточнил, что поручение по ремонту теплоходов и строительству новых речных судов дал Президент Татарстана Рустам Минниханов. «За 2023 – 2024 годы должны ввести в эксплуатацию шесть “Метеоров-2020” производства Зеленодольского завода имени Горького. От нижегородского метеора наш отличается шириной, комфортабельностью, мощью и так далее, но на 50 млн рублей дороже. Два из этих метеоров мы уже увидим в следующем году», – заявил министр.

Он добавил, что Минниханов также поручил выкупить пассажирское судно проекта А-217, рассчитанное на 160–170 пассажиров. Оно может ходить с ранней весны до поздней осени. «Судно строилось по заказу для северных рек, там, где можно ходить по битому льду. Но оно не достроено. Мы хотели бы испытать такое судно по направлениям сады-огороды, чтобы дачников возить. Планируется его использовать в следующем году», – пояснил спикер.

Кроме того, в республике на данный момент имеется 22 дебаркадера и восемь причалов. Большинство дебаркадеров будут реконструированы, а часть из них отремонтирована. «Нужно сделать их привлекательным для наших туристов. Восемь – десять дебаркадеров имеют свой традиционный контур, фасад, привычные нашим жителям. Они десятки лет стояли на реке. Их будем приводить в соответствие, внешний вид будет сохранен, но в современном внутреннем исполнении», – отметил Ханифов.

На строительство «Метеоров», ремонт судов, причалов и дебаркадеров планируется направить около 2 млрд рублей, резюмировал глава Миндортранса.