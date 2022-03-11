После реконструкции приют в поселке Мирный сможет содержать до 2 тыс. бездомных собак

После завершения реконструкции приют для бездомных собак, расположенный в казанском поселке Мирный, сможет содержать до 2 тыс. животных. Об этом рассказал директор ООО «Зооцентр» Рустем Нуруллин на заседании президиума Госсовета Татарстана.

«Реконструкцию, связанную с модернизацией приюта, хотим завершить к концу этого года. После этого здесь можно будет содержать до 2 тыс. животных одновременно. Общая сумма инвестиций в проект составит 21 млн рублей», – сказал докладчик.

По словам Нуруллина, модернизация приюта началась в 2019 году. «За два года на эти цели было инвестировано 12 млн рублей собственных средств», – уточнил он.

На сегодня запущен в эксплуатацию карантинный корпус на 600 собак и корпус для содержания животных на 900 голов. Проведена модернизация операционного блока, благодаря чему можно оперировать до 15 животных ежедневно. Была также организована выгульная площадка для животных.

Кроме того, ввели в практику возврат потерянных хозяйских животных. Владелец забирает своего питомца, которого отловили на улице после оплаты всех понесенных организацией расходов.

«В апреле этого года запускаем вторую площадку площадью 360 кв. метров. Для чего нужна площадка для выгула? Мы хотим, чтобы потенциальные хозяева имели возможность контакта с питомцами, более тесного общения с ними, что позволит увеличить количество пристроенных животных именно из приютов и популяризировать такое отношение, когда животные уже не попадают обратно на улицу», – подчеркнул директор «Зооцентра».

Он отметил, что сейчас ведутся работы по строительству стационарного блока для лечения и ухода за больными животными.

Сегодня приют в поселке Мирный посетили депутаты Государственного Совета Татарстана. Экскурсию по территории «Зооцентра» для парламентариев провел Рустем Нуруллин. Он напомнил, что по федеральному закону отловленные собаки должны пройти отлов, стерилизацию и выпуск.

«Мы оценили опыт за 2020 и 2021 годы, он для Казани оказался положительным. Мы уже видим результат – те животные, которые прошли эту процедуру, не приносят приплод и, соответственно, нет такого большого количества бездомных. Для примера – одна самка приносит приплод два раза в год, это по восемь щенков. Получается 16 щенков за год», – поделился директор приюта.