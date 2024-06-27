После рейдов по стройкам в Казани и Зеленодольске на военный учет поставили 50 мигрантов

384 военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации провел масштабные оперативно-профилактические мероприятия «Нелегальный мигрант» в Республике Татарстан и Чувашской Республике. Операция проводилась совместно с военными комиссариатами, управлениями по вопросам миграции МВД и подразделениями Росгвардии.

Проверки охватили крупные строительные объекты в Кировском и Московском районах Казани, Зеленодольском районе Татарстана, а также в Чебоксарах и Новочебоксарске. Целью мероприятий стало противодействие незаконной миграции и выявление лиц, получивших российское гражданство, но уклоняющихся от постановки на воинский учет.

Фото: © СК РФ

В результате проведенной работы 50 мигрантов, ранее получивших гражданство РФ, были поставлены на воинский учет в военкоматах Татарстана и Чувашии. Следственный комитет заявил о продолжении подобных проверок в будущем.

Важно отметить, что уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований является уголовным преступлением.