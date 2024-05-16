После рейда на складе «Озона» в Подмосковье из РФ выдворят 115 мигрантов

Во время совместного рейда сотрудников полиции, Росгвардии и УФСБ на складском комплексе в Подмосковье были выявлены многочисленные нарушения миграционного законодательства, сообщает ТАСС.

В результате оперативно-профилактических мероприятий на Ярославском шоссе в городском округе Пушкинский были задержаны 115 иностранных граждан из стран Средней Азии, ближнего и дальнего зарубежья.

В отношении нарушителей составлены десятки административных протоколов. 76 человек привлечены за незаконную трудовую деятельность, 40 – за нарушение режима пребывания, еще один – за уклонение от административного выдворения из России.

На каждого из задержанных наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают лиц, незаконно привлекших данных иностранцев к трудовой деятельности. По имеющейся информации, рейд проходил на складах маркетплейса «Озон».