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После рейда на складе «Озона» в Подмосковье из РФ выдворят 115 мигрантов
Во время совместного рейда сотрудников полиции, Росгвардии и УФСБ на складском комплексе в Подмосковье были выявлены многочисленные нарушения миграционного законодательства, сообщает ТАСС.
В результате оперативно-профилактических мероприятий на Ярославском шоссе в городском округе Пушкинский были задержаны 115 иностранных граждан из стран Средней Азии, ближнего и дальнего зарубежья.
В отношении нарушителей составлены десятки административных протоколов. 76 человек привлечены за незаконную трудовую деятельность, 40 – за нарушение режима пребывания, еще один – за уклонение от административного выдворения из России.
На каждого из задержанных наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают лиц, незаконно привлекших данных иностранцев к трудовой деятельности. По имеющейся информации, рейд проходил на складах маркетплейса «Озон».
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