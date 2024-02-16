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Происшествия 16 февраля 2024 16:09

После реакции прокуратуры с одного из домов в Альметьевске сбили опасные сосульки

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Сегодня в социальных сетях появилась фотография дома №66 в Альметьевске, с крыши которого свисали огромные сосульки, представляющие опасность для горожан.

На это сообщение отреагировала прокуратура города. После вмешательства надзорного ведомства были организованы работы по устранению нарушений. В итоге крышу дома почистили от наледи.

Фото: © Прокуратура РТ

#Альметьевск
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