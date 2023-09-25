После разгоревшегося в Канаде скандала ООН выступила против чествования нацистов

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге обозначил отрицательное отношение организации к чествованию нацистов.

Заявление связано со скандалом в канадском парламенте, где в честь визита президента Украины Владимира Зеленского приветствовали овациями Ярослава Хунке. Последний во время ВОВ состоял в добровольческой дивизии СС «Галичина», которая стала известна зверствами в отношении поляков, евреев, белорусов и словаков.

По заявлению спикера парламента Энтони Рота, такая сторона деятельности Хунке стала ему известна только после того, как разгорелся скандал.